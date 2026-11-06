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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 75
An-Nisa
75
4:75
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هاذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ٧٥
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥
وَمَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
لَا
ﱃ
تُقَٰتِلُونَ
ﱄ
فِي
ﱅ
سَبِيلِ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱈ
مِنَ
ﱉ
ٱلرِّجَالِ
ﱊ
وَٱلنِّسَآءِ
ﱋ
وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَقُولُونَ
ﱎ
رَبَّنَآ
ﱏ
أَخۡرِجۡنَا
ﱐ
مِنۡ
ﱑ
هَٰذِهِ
ﱒ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱓ
ٱلظَّالِمِ
ﱔ
أَهۡلُهَا
ﱕ
وَٱجۡعَل
ﱖ
لَّنَا
ﱗ
مِن
ﱘ
لَّدُنكَ
ﱙ
وَلِيّٗا
ﱚ
وَٱجۡعَل
ﱛ
لَّنَا
ﱜ
مِن
ﱝ
لَّدُنكَ
ﱞ
نَصِيرًا
ﱟ
٧٥
ﱠ
Điều gì đã cấm cản các ngươi (những người có đức tin) không đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah để giải phóng cho những người đàn ông, những người phụ nữ và đám trẻ thơ đang cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy giải cứu bầy tôi thoát khỏi thị trấn (Makkah) này bởi cư dân của nó là kẻ áp bức và bất công, xin Ngài hãy chỉ định ai đó đứng ra làm người bảo hộ và giúp đỡ bầy tôi.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.