Аллах призвал Своих верующих рабов сражаться на Его пути, вдохновил их на джихад и разъяснил, что он является обязанностью каждого из них и что отказавшийся от него заслуживает великого порицания. Отчего мусульманам не сражаться на пути Аллаха, если слабые мужчины, женщины и дети, которые не способны самостоятельно найти выход из трудного положения, находятся под величайшим гнетом своих врагов? Они просят Аллаха спасти их из города, жители которого поступают несправедливо по отношению к самим себе, когда исповедуют неверие и язычество, и по отношению к правоверным, когда причиняют им страдания, сбивают их с пути Аллаха и мешают им проповедовать религию или совершить переселение (хиджру). Они просят Аллаха одарить их покровителем и помощником, который спас бы их из города, жители которого являются беззаконниками. И мусульмане должны воевать с ними, чтобы защитить своих женщин и детей. Безусловно, джихад ради покорения неверующих тоже является великим благом, и если человек отказывается от участия в нем, то он заслуживает величайшего порицания. Однако джихад ради спасения слабых мусульман приносит еще большую пользу и награду.