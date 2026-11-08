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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 161
An-Nisa
161
4:161
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ١٦١
وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا ١٦١
وَأَخۡذِهِمُ
ﲯ
ٱلرِّبَوٰاْ
ﲰ
وَقَدۡ
ﲱ
نُهُواْ
ﲲ
عَنۡهُ
ﲳ
وَأَكۡلِهِمۡ
ﲴ
أَمۡوَٰلَ
ﲵ
ٱلنَّاسِ
ﲶ
بِٱلۡبَٰطِلِۚ
ﲷﲸ
وَأَعۡتَدۡنَا
ﲹ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲺ
مِنۡهُمۡ
ﲻ
عَذَابًا
ﲼ
أَلِيمٗا
ﲽ
١٦١
ﲾ
Và (do tội) họ đã cho vay lấy lãi trong khi nó đã bị cấm và do việc họ ăn chặn tài sản bất chính của thiên hạ. TA đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ vô đức tin trong bọn họ sự trừng phạt đau đớn.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.