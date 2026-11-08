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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 160
An-Nisa
160
4:160
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ١٦٠
فَبِظُلْمٍۢ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًۭا ١٦٠
فَبِظُلۡمٖ
ﲠ
مِّنَ
ﲡ
ٱلَّذِينَ
ﲢ
هَادُواْ
ﲣ
حَرَّمۡنَا
ﲤ
عَلَيۡهِمۡ
ﲥ
طَيِّبَٰتٍ
ﲦ
أُحِلَّتۡ
ﲧ
لَهُمۡ
ﲨ
وَبِصَدِّهِمۡ
ﲩ
عَن
ﲪ
سَبِيلِ
ﲫ
ٱللَّهِ
ﲬ
كَثِيرٗا
ﲭ
١٦٠
ﲮ
Do hành vi sai trái bất công của người Do Thái và việc họ nhiều lần ngăn chặn con đường của Allah, TA đã cấm họ những thực phẩm tốt sạch mà họ đã được phép dùng (trước đó).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.