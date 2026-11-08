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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 157
An-Nisa
157
4:157
وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولاكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ١٥٧
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّۢ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ١٥٧
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱠ
إِنَّا
ﱡ
قَتَلۡنَا
ﱢ
ٱلۡمَسِيحَ
ﱣ
عِيسَى
ﱤ
ٱبۡنَ
ﱥ
مَرۡيَمَ
ﱦ
رَسُولَ
ﱧ
ٱللَّهِ
ﱨ
وَمَا
ﱩ
قَتَلُوهُ
ﱪ
وَمَا
ﱫ
صَلَبُوهُ
ﱬ
وَلَٰكِن
ﱭ
شُبِّهَ
ﱮ
لَهُمۡۚ
ﱯﱰ
وَإِنَّ
ﱱ
ٱلَّذِينَ
ﱲ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
لَفِي
ﱵ
شَكّٖ
ﱶ
مِّنۡهُۚ
ﱷﱸ
مَا
ﱹ
لَهُم
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
مِنۡ
ﱼ
عِلۡمٍ
ﱽ
إِلَّا
ﱾ
ٱتِّبَاعَ
ﱿ
ٱلظَّنِّۚ
ﲀﲁ
وَمَا
ﲂ
قَتَلُوهُ
ﲃ
يَقِينَۢا
ﲄ
١٥٧
ﲅ
Và (TA đã nguyền rủa họ) vì lời nói của họ rằng chúng tôi đích thực đã giết chết Masih Ysa (Giê-su) con trai của Maryam, Thiên Sứ của Allah. Tuy nhiên, họ thực sự đã không giết được Y và cũng không hề đóng đinh được Y lên cây thập tự mà đó chỉ là một sự tương tự dành cho họ mà thôi. Những người tranh cãi nhau về sự việc đó đều không thoát được nỗi hoài nghi, họ đã không hề biết rõ về sự việc đó mà chỉ là sự phỏng đoán mà thôi. Họ chắc chắn đã không giết được Ysa.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.