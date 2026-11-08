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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 154
An-Nisa
154
4:154
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ١٥٤
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَـٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًۭا ١٥٤
وَرَفَعۡنَا
ﲾ
فَوۡقَهُمُ
ﲿ
ٱلطُّورَ
ﳀ
بِمِيثَٰقِهِمۡ
ﳁ
وَقُلۡنَا
ﳂ
لَهُمُ
ﳃ
ٱدۡخُلُواْ
ﳄ
ٱلۡبَابَ
ﳅ
سُجَّدٗا
ﳆ
وَقُلۡنَا
ﳇ
لَهُمۡ
ﳈ
لَا
ﳉ
تَعۡدُواْ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلسَّبۡتِ
ﳌ
وَأَخَذۡنَا
ﳍ
مِنۡهُم
ﳎ
مِّيثَٰقًا
ﳏ
غَلِيظٗا
ﳐ
١٥٤
ﳑ
Và TA đã nâng ngọn núi At-Tur lên trên đầu bọn họ (để họ hoảng sợ mà hoàn thành) giao ước của họ; TA ra lệnh bọn họ hãy bước vào cửa (của Masjid Al-Aqsa) mà cúi đầu (nhưng họ lại quay lưng đi vào) và TA đã ra lệnh cho họ không được vi phạm lệnh cấm của ngày thứ bảy và TA đã lấy lời giao ước trịnh trọng của bọn họ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.