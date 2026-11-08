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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 152
An-Nisa
152
4:152
والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولايك سوف يوتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما ١٥٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٥٢
وَٱلَّذِينَ
ﲂ
ءَامَنُواْ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
وَرُسُلِهِۦ
ﲅ
وَلَمۡ
ﲆ
يُفَرِّقُواْ
ﲇ
بَيۡنَ
ﲈ
أَحَدٖ
ﲉ
مِّنۡهُمۡ
ﲊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲋ
سَوۡفَ
ﲌ
يُؤۡتِيهِمۡ
ﲍ
أُجُورَهُمۡۚ
ﲎﲏ
وَكَانَ
ﲐ
ٱللَّهُ
ﲑ
غَفُورٗا
ﲒ
رَّحِيمٗا
ﲓ
١٥٢
ﲔ
Ngược lại, những ai có đức tin nơi Allah và các Thiên Sứ của Ngài, không phân biệt bất cứ ai trong số các vị Thiên Sứ đó của Ngài thì họ là những người sớm được TA ban cho phần thưởng. Quả thật, Allah hằng tha thứ, hằng khoan dung.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.