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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 150
An-Nisa
150
4:150
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا ١٥٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍۢ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍۢ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠
إِنَّ
ﱡ
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يَكۡفُرُونَ
ﱣ
بِٱللَّهِ
ﱤ
وَرُسُلِهِۦ
ﱥ
وَيُرِيدُونَ
ﱦ
أَن
ﱧ
يُفَرِّقُواْ
ﱨ
بَيۡنَ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَرُسُلِهِۦ
ﱫ
وَيَقُولُونَ
ﱬ
نُؤۡمِنُ
ﱭ
بِبَعۡضٖ
ﱮ
وَنَكۡفُرُ
ﱯ
بِبَعۡضٖ
ﱰ
وَيُرِيدُونَ
ﱱ
أَن
ﱲ
يَتَّخِذُواْ
ﱳ
بَيۡنَ
ﱴ
ذَٰلِكَ
ﱵ
سَبِيلًا
ﱶ
١٥٠
ﱷ
Quả thật, những kẻ vô đức tin nơi Allah và các Thiên Sứ của Ngài đồng thời muốn chia rẽ giữa Allah và các Thiên Sứ của Ngài; họ nói: “Chúng tôi chỉ có đức tin nơi một số Thiên Sứ và phủ nhận một số khác.” Họ muốn đi giữa con đường đó.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.