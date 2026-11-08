Разве станет Аллах наказывать вас, если вы будете благодарны и уверуете, ведь Он является благодарным и всезнающим Господом?! Он одаряет щедрым вознаграждением и великими благами всякого, кто переносит ради Него тяготы и без устали творит добро. А кто отказывается ради Него от мирского добра, того Он одаряет гораздо большим. Ему известно о вашем поведении, ваших намерениях и деяниях. Он ведает о том, когда вы правдивы и искренни и когда вы лжете и лицемерите. Он желает, чтобы вы покаялись и вернулись на прямой путь. Зачем Ему наказывать вас, если вы сами стремитесь к Нему? Он не получает удовольствия от того, что подвергает вас наказанию, и не извлекает выгоды из ваших страданий. Если человек ослушается Аллаха, он вредит только себе самому. Если же он совершает богоугодные поступки, то приносит пользу только себе самому. Следует отметить, что под благодарностью подразумевается смирение перед Аллахом всей душой, признание Его милости, совершение богоугодных поступков и использование дарованных благ не для ослушания Его.