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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 146
An-Nisa
146
4:146
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولايك مع المومنين وسوف يوت الله المومنين اجرا عظيما ١٤٦
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١٤٦
إِلَّا
ﲭ
ٱلَّذِينَ
ﲮ
تَابُواْ
ﲯ
وَأَصۡلَحُواْ
ﲰ
وَٱعۡتَصَمُواْ
ﲱ
بِٱللَّهِ
ﲲ
وَأَخۡلَصُواْ
ﲳ
دِينَهُمۡ
ﲴ
لِلَّهِ
ﲵ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲶ
مَعَ
ﲷ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲸﲹ
وَسَوۡفَ
ﲺ
يُؤۡتِ
ﲻ
ٱللَّهُ
ﲼ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲽ
أَجۡرًا
ﲾ
عَظِيمٗا
ﲿ
١٤٦
ﳀ
Ngoại trừ những ai biết ăn năn sám hối và sửa mình rồi bám chặt vào Allah, một lòng dâng trọn tôn giáo của họ cho Allah thì họ sẽ ở cùng với những người có đức tin; và Allah sẽ sớm ban cho những người có đức tin phần thưởng vĩ đại.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.