Лицемеры колеблются между правоверными и неверующими, но не принадлежат одновременно душой и телом ни к одним, ни к другим. Душой они находятся вместе с неверующими, хотя их самих можно встретить рядом с правоверными. Это - величайшее из заблуждений, которое только можно представить, и поэтому Аллах сказал, что для того, кого Он сбивает с пути, уже никто не сможет найти верной дороги. Они уже не могут встать на прямой путь и отречься от собственных заблуждений, потому что перед ними закрыты врата Божьей милости, вместо которой они удостоились величайшей ненависти. Упоминание о низких качествах лицемеров указывает на то, что правоверные обладают совершенно противоположными качествами. Они искренни и правдивы душой и телом. Они с большим желанием совершают намаз и прочие обряды поклонения и часто поминают Всевышнего Аллаха, Который наставил их на прямой путь. Пусть же благоразумный человек задумается над этими двумя путями и выберет для себя наиболее достойный и подходящий, а помочь в этом может только Аллах.