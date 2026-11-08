১৪১ নং আয়াতের তাফসীর: এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হচ্ছে। যদি মু’মিনদের কোন বিজয় হত মুনাফিকরা বলত আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। আর যদি কাফিরদের বিজয় হত তারা কাফিরদেরকে বলত, আমরা কি তোমাদেরকে মু’মিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি। আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তাদের ফায়সালা করবেন তাদেরকে এ দ্বিমুখীতার পরিণতি জানিয়ে দেবেন। (وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا) “এবং আল্লাহ কখনই মু’মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।” এ আয়াতের কয়েকটি দিক আলেমগণ বর্ণনা করেছেন: ১. আলী বিন আবূ তালেব ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: কিয়ামতের দিন মু’মিনদের ওপর কাফিররা বিজয় লাভ করতে পারবে না। ২. হুজ্জত ও প্রমাণাদির দিক দিয়ে কাফিররা মুসলিমদের ওপর জয়লাভ করতে পারবে না। ৩. কাফিরদের এমন বিজয় আসবে না যাতে মুসলিমদের রাজত্ব ও প্রতিপত্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। এ মতের সমর্থনে হাদীস এসেছে। (সহীহ মুসলিম হা: ২৮৯) ৪. যতদিন মুসলিমরা নিজেদের দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে বাতিলের সাথে আপোষ করবে না এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে ততদিন পর্যন্ত কাফিররা তাদের ওপর জয়লাভ করতে পারবে না। ইবনুল আরাবী বলেন: এটি সব থেকে উত্তম কথা। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন: (وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ) “তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই হাতের কামাইয়ের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।”(সূরা শুরা ৪২:৩০, তাফসীর কুরতুবী ৫/৩১৬) আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়: ১. মুনাফিকদের দ্বিমুখী নীতি সম্পর্কে অবগত হলাম। ২. মুনাফিকরা সুবিধাবাদী। ৩. মুসলিমরা যতদিন সঠিক দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ও বাতিলের সাথে আপোষ করবে না ততদিন বিজয়ী থাকবে।