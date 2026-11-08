﴿ٱلَّذِینَ﴾ بَدَل مِنْ الَّذِينَ قَبْله ﴿یَتَرَبَّصُونَ﴾ يَنْتَظِرُونَ ﴿بِكُمۡ﴾ الدَّوَائِر ﴿فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحࣱ﴾ ظَفَر وَغَنِيمَة ﴿مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوۤا۟﴾ لَكُمْ ﴿أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ﴾ فِي الدِّين وَالْجِهَاد فَأَعْطُونَا مِنْ الْغَنِيمَة ﴿وَإِن كَانَ لِلۡكَـٰفِرِینَ نَصِیبࣱ﴾ مِنْ الظَّفَر عَلَيْكُمْ ﴿قَالُوۤا۟﴾ لَهُمْ ﴿أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ﴾ نَسْتَوْلِ ﴿عَلَیۡكُمۡ﴾ وَنَقْدِر عَلَى أَخْذكُمْ وَقَتْلكُمْ فَأَبْقَيْنَا عَلَيْكُمْ ﴿وَ﴾ أَلَمْ ﴿نَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۚ﴾ أَنْ يَظْفَر بِتَخْذِيلِهِمْ وَمُرَاسَلَتهمْ بأخبارهم فلنا عليكم المنة قال تعالى ﴿فَٱللَّهُ یَحۡكُمُ بَیۡنَكُمۡ﴾ وَبَيْنهمْ ﴿یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِۗ﴾ بِأَنْ يُدْخِل وَيُدْخِلهُمْ النَّار ﴿وَلَن یَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ سَبِیلًا ١٤١﴾ طَرِيقًا بِالِاسْتِئْصَالِ