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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 140
An-Nisa
140
4:140
وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ١٤٠
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًۭا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْكَـٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٤٠
وَقَدۡ
ﲵ
نَزَّلَ
ﲶ
عَلَيۡكُمۡ
ﲷ
فِي
ﲸ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲹ
أَنۡ
ﲺ
إِذَا
ﲻ
سَمِعۡتُمۡ
ﲼ
ءَايَٰتِ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
يُكۡفَرُ
ﲿ
بِهَا
ﳀ
وَيُسۡتَهۡزَأُ
ﳁ
بِهَا
ﳂ
فَلَا
ﳃ
تَقۡعُدُواْ
ﳄ
مَعَهُمۡ
ﳅ
حَتَّىٰ
ﳆ
يَخُوضُواْ
ﳇ
فِي
ﳈ
حَدِيثٍ
ﳉ
غَيۡرِهِۦٓ
ﳊ
إِنَّكُمۡ
ﳋ
إِذٗا
ﳌ
مِّثۡلُهُمۡۗ
ﳍﳎ
إِنَّ
ﳏ
ٱللَّهَ
ﳐ
جَامِعُ
ﳑ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﳒ
وَٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳓ
فِي
ﳔ
جَهَنَّمَ
ﳕ
جَمِيعًا
ﳖ
١٤٠
ﳗ
Quả thật, Ngài đã ban lệnh cho các ngươi trong Thiên Kinh (Qur’an) rằng khi các ngươi nghe thấy các lời mặc khải của Allah bị phủ nhận hoặc bị chế giễu thì các ngươi chớ đừng tiếp tục ngồi cùng với bọn họ nữa cho tới khi bọn họ chuyển sang đề tài khác, còn không thì chắc chắn các ngươi cũng giống như bọn họ. Allah chắc chắn sẽ triệu tập toàn bộ những kẻ giả tạo đức tin và những kẻ vô đức tin vào trong Hỏa Ngục.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.