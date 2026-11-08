Слово «бишара» означает «добрая весть», однако при определенных условиях оно используется в значении «печальная весть». В таком значении оно использовано в этом аяте. Всевышний приказал опечалить лицемеров, которые выдают себя за мусульман и скрывают в своих душах неверие, самой ужасной и страшной вестью о мучительном наказании. Они заслуживают такого наказания, потому что любят неверующих, дружат с ними, оказывают им поддержку и отказываются дружить с правоверными. Почему же они поступают так? Неужели они надеются обрести могущество и величие рядом с ними? Именно такими качествами можно охарактеризовать лицемеров. Они плохо думают об Аллахе и не уверены в том, что Он помогает Его верующим рабам. Они обращают внимание на некоторые возможности неверующих и не замечают всего остального, и поэтому они берут их себе в друзья, пытаются благодаря ним достичь успеха и надеются на их поддержку. Однако могущество целиком принадлежит Аллаху, потому что судьбы рабов находятся в Его руках и потому что любая Его воля неукоснительно исполняется. Он обязался оказать поддержку Своей религии и одарить победой Своих верующих рабов, хотя на этом пути им приходится проходить через некоторые испытания. И хотя иногда Он позволяет врагам добиться кратковременного успеха в борьбе с мусульманами, благой исход и окончательная победа непременно будут за правоверными. Этот аят содержит грозное предупреждение тем, кто дружит с неверующими и отказывается дружить с правоверными, потому что это - качество лицемеров. Из него также следует, что любовь к правоверным и дружба с ними, а также ненависть к неверующим и враждебное отношение к ним являются проявлениями веры.