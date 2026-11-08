{شایەتیدان بە دادپەروەری} [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ] ئهی باوهڕداران ئێوه ههر كارێك كهوته ژێر دهستان دادپهروهر بن له نێوان خهڵكیدا وه شایهتى بدهن بۆ خوای گهوره ئهگهر ئهو شته له دژی خۆشتاندا بوو یان دژى دایك و باوك و خزمی نزیكتان بوو حیساب بۆ ئهم شتانه مهكهن و ئێوه دادپهروهر بن [ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ] ئهو كهسهی كه شایهتی لهسهر ئهدهن دهوڵهمهند بوو یان فهقیر شایهتی بهحهق بدهن لهسهری و ڕهچاوی ئهو شتانه مهكهن و شایهتی بهحهق بدهن [ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ] خوای گهوره لهپێشتره بۆ ههر یهكێك لهمانه [ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ] وه شوێن ههواو ئارهزوو مهكهون وه بههۆی خزمایهتی و ئهو شتانه واز له دادپهروهری مههێنن [ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا ] بهڵام ئهگهر بێتوو حهقهكه بشارنهوه یان بیگۆڕن یان پشتی تێ بكهن بهوهی كه شایهتیهكه نهدهن و شایهتیهكه بشارنهوهو درۆ بكهن ئیتر چی قازی بێ چ شایهتهكان بێ ههردووكیان ئهگرێتهوه بهوهی كه قسهكان بگۆڕن یاخود شایهتیهكه بشارنهوه ئهوه تاوانبار دهبن [ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥) ] به دڵنیایى خوای گهوره زانیارییهكی وردهكاری ههیه بهو كردهوانهی كه ئێوه ئهنجامی ئهدهن و ئهیكهن وه سزاتان دهداتهوه لهسهرى.