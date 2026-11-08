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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 133
An-Nisa
133
4:133
ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذالك قديرا ١٣٣
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًۭا ١٣٣
إِن
ﲸ
يَشَأۡ
ﲹ
يُذۡهِبۡكُمۡ
ﲺ
أَيُّهَا
ﲻ
ٱلنَّاسُ
ﲼ
وَيَأۡتِ
ﲽ
بِـَٔاخَرِينَۚ
ﲾﲿ
وَكَانَ
ﳀ
ٱللَّهُ
ﳁ
عَلَىٰ
ﳂ
ذَٰلِكَ
ﳃ
قَدِيرٗا
ﳄ
١٣٣
ﳅ
Nếu muốn, Ngài thừa sức tiêu diệt toàn bộ các ngươi, hỡi con người, rồi mang đến một loại tạo vật khác (chỉ biết làm Ngài hài lòng). Quả thật, Allah thừa khả năng làm điều đó.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.