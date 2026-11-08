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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 132
An-Nisa
132
4:132
ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ١٣٢
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٣٢
وَلِلَّهِ
ﲬ
مَا
ﲭ
فِي
ﲮ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲯ
وَمَا
ﲰ
فِي
ﲱ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲲﲳ
وَكَفَىٰ
ﲴ
بِٱللَّهِ
ﲵ
وَكِيلًا
ﲶ
١٣٢
ﲷ
Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất đều thuộc về một mình Allah. Và một mình Allah đã đủ chi phối và quản lý tất cả.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.