Это - третья ситуация, которая может возникнуть между супругами. Если они не смогут договориться между собой, то им позволяется расстаться. Это может быть развод, расторжение брака, развод по требованию жены с выплатой материальной компенсации мужу или возвращением ему приданого и т.д. Если супруги поступят так, то каждого из них Аллах обогатит по Своей милости, которая объемлет все сущее. Он одарит мужчину женой, которая будет для него лучше, чем прежняя, и щедро одарит женщину. И хотя она лишилась мужа, который обеспечивал ее всем необходимым, ответственность за ее пропитание взял на Себя Аллах, Который кормит все творения и заботится об их интересах. И может случиться, что Он одарит ее мужем, который будет лучше предыдущего. Аллах - Всеобъемлющий Господь. Его милость велика и объемлет все сущее, а Его добродетель достигает тех же пределов, которых достигает Его знание. Но вместе с тем Аллах мудр. Руководствуясь Своей мудростью, Он одаряет одних и лишает других. И если мудрость требует от Него лишить некоторых рабов милости, которой они не заслуживают, то Он лишает их ее, поступая мудро и справедливо.