[ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - خهڵكى داوای ڕوونكردنهوهو فهتوات لێ ئهكهن سهبارهت به ئافرهتان [ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ] بڵێ: پهروهردگار له قورئانی پیرۆزدا سهبارهت به ئافرهتان بۆتان ڕوون ئهكاتهوه [ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ] وه ئهوهی له قورئاندا بۆتان ئهخوێندرێتهوه كه لهسهرهتای ئهم سوورهته باسمان كرد [ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ] لهو كچانهی كه بێباوكن و ئهتانهوێ بۆ خۆتان مارهیان بكهن بهڵام مارهیی تهواویان پێ نادهن وهكو كچانى تر، (عائیشه) دهفهرمێت: پیاو ههبووه كچى بێباوكى لا بووه خۆى سهرپهرشتیارو میراتگرى بووه، كچهكه پیاوهكهى بهشدار كردووه له ههموو ماڵهكهیدا كه ههیبووه، پیاوهكه ئارهزووى خواستنى دهكات و پێى ناخۆشه كهسێكى تر بیخوازێت و بهشدارى بێت له ماڵهكهیدا بۆیه نهیاندههێشت شوو بكهن، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند، یان ئهگهر جوان نهبوونایه نهیانیاندهخواست و نهیشیاندههێشت شوو بكهن لهبهر پارهكهیان بۆ ئهوهى بۆ خۆیان بێت، خواى گهوره قهدهغهى ئهم شتهی لێ كردن [ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ] یان ئهو كوڕانهی كه بێباوك و بێدهسهڵاتن خوای گهوره ئهویشی ههر بۆتان ڕوون كردهوه، كه له پێش ئیسلامدا منداڵیشیان وهكو ئافرهت بێبهش دهكرد له میراتى [ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ] وه ههڵسن سهرپهرشتی ئهو مناڵه بێباوكانه بكهن به دادپهروهری، چۆن ئهگهر جوان و دهوڵهمهند بن بۆ خۆتان مارهیان دهكهن ئهگهر ناشیرین و ههژاریش بوون ههرمارهیان بكهن، یان رێگهیان بدهن با شوو بكهن، ههموو ئهمانه لهسهرهتای سووڕهتهكهدا باسكراوه [ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٢٧) ] وه ئێوه ههر خێرو چاكهیهك بكهن لهو مافانهى كه باسكرا ئهوه خوای گهوره زۆر زانایه پێی و ئاگای لێیهو پاداشتان ئهداتهوه لهسهری به تهواوترین پاداشت.