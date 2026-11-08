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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 122
An-Nisa
122
4:122
والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّۭا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًۭا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
سَنُدۡخِلُهُمۡ
ﱅ
جَنَّٰتٖ
ﱆ
تَجۡرِي
ﱇ
مِن
ﱈ
تَحۡتِهَا
ﱉ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﱊ
خَٰلِدِينَ
ﱋ
فِيهَآ
ﱌ
أَبَدٗاۖ
ﱍﱎ
وَعۡدَ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
حَقّٗاۚ
ﱑﱒ
وَمَنۡ
ﱓ
أَصۡدَقُ
ﱔ
مِنَ
ﱕ
ٱللَّهِ
ﱖ
قِيلٗا
ﱗ
١٢٢
ﱘ
Riêng những ai có đức tin và hành thiện, TA (Allah) sẽ thu nhận họ vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống mãi mãi trong đó. Lời hứa của Allah là sự thật. Vậy còn có ai nói thật hơn Allah nữa chăng?!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.