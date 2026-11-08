{فەرمان كردن بە شوێنكەوتنی رێبازی صەحابە} [ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ] وه ههر كهسێك دژایهتی و سهرپێچی پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بكات [ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ] له دوای ئهوهی كه هیدایهت و ڕێگای ڕاستی بۆ ڕوون بۆوه [ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ] وه شوێن ڕێگای جگه له باوهڕداران بكهوێ، واته: شوێن ڕێگای جگه له صهحابه بكهوێ لێره باوهڕداران مهبهست صهحابهیه كه فهرمانمان پێكراوه به شوێن كهوتنی صهحابه له تێگهیشتنى دین، نهك دیندارى بكهین به فههم و تێگهیشتنى خهڵكى ئهم سهردهمه كه ئهمه جیاوازى و ناكۆكى دروست كردووه له نێوان موسڵماناندا، ئهگهر موسڵمانان ههموویان شوێن هاوهڵان بكهن و وهكو ئهوان له دین تێبگهن ئهوا یهكڕیزو یهك دهست و یهك دڵ دهبن [ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ] ئهوه بۆى دهڕازێنینهوه تا زیاتر گومڕا بێت [ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) ] وه ئهیخهینه ناو ئاگری دۆزهخهوه كه سزاكهی بچێژێت كه خراپترین سهرهنجامه {فەرمان كردن بە شوێنكەوتنی رێبازی صەحابە} [ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ] وه ههر كهسێك دژایهتی و سهرپێچی پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بكات [ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ] له دوای ئهوهی كه هیدایهت و ڕێگای ڕاستی بۆ ڕوون بۆوه [ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ] وه شوێن ڕێگای جگه له باوهڕداران بكهوێ، واته: شوێن ڕێگای جگه له صهحابه بكهوێ لێره باوهڕداران مهبهست صهحابهیه كه فهرمانمان پێكراوه به شوێن كهوتنی صهحابه له تێگهیشتنى دین، نهك دیندارى بكهین به فههم و تێگهیشتنى خهڵكى ئهم سهردهمه كه ئهمه جیاوازى و ناكۆكى دروست كردووه له نێوان موسڵماناندا، ئهگهر موسڵمانان ههموویان شوێن هاوهڵان بكهن و وهكو ئهوان له دین تێبگهن ئهوا یهكڕیزو یهك دهست و یهك دڵ دهبن [ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ] ئهوه بۆى دهڕازێنینهوه تا زیاتر گومڕا بێت [ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) ] وه ئهیخهینه ناو ئاگری دۆزهخهوه كه سزاكهی بچێژێت كه خراپترین سهرهنجامه.