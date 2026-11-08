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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 113
An-Nisa
113
4:113
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طايفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ١١٣
وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًۭا ١١٣
وَلَوۡلَا
ﲮ
فَضۡلُ
ﲯ
ٱللَّهِ
ﲰ
عَلَيۡكَ
ﲱ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﲲ
لَهَمَّت
ﲳ
طَّآئِفَةٞ
ﲴ
مِّنۡهُمۡ
ﲵ
أَن
ﲶ
يُضِلُّوكَ
ﲷ
وَمَا
ﲸ
يُضِلُّونَ
ﲹ
إِلَّآ
ﲺ
أَنفُسَهُمۡۖ
ﲻﲼ
وَمَا
ﲽ
يَضُرُّونَكَ
ﲾ
مِن
ﲿ
شَيۡءٖۚ
ﳀﳁ
وَأَنزَلَ
ﳂ
ٱللَّهُ
ﳃ
عَلَيۡكَ
ﳄ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﳅ
وَٱلۡحِكۡمَةَ
ﳆ
وَعَلَّمَكَ
ﳇ
مَا
ﳈ
لَمۡ
ﳉ
تَكُن
ﳊ
تَعۡلَمُۚ
ﳋﳌ
وَكَانَ
ﳍ
فَضۡلُ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
عَلَيۡكَ
ﳐ
عَظِيمٗا
ﳑ
١١٣
ﳒ
Nếu không nhờ phúc và lòng thương xót của Allah dành cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) thì chắc chắn một nhóm của họ đã đẩy Ngươi vào lầm lạc. Họ đã không làm cho ai lầm lạc ngoại trừ bản thân họ, họ đã không gây hại được Ngươi bất cứ điều gì. Allah đã ban cho Ngươi Thiên Kinh (Qur’an) và sự khôn ngoan (Sunnah) và Ngài đã dạy cho Ngươi những điều Ngươi chưa từng biết trước đây. Quả thật, ân huệ mà Allah đã ban cho Ngươi thật vĩ đại biết bao.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.