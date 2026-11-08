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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 112
An-Nisa
112
4:112
ومن يكسب خطيية او اثما ثم يرم به برييا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ١١٢
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًۭا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًۭٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا ١١٢
وَمَن
ﲟ
يَكۡسِبۡ
ﲠ
خَطِيٓـَٔةً
ﲡ
أَوۡ
ﲢ
إِثۡمٗا
ﲣ
ثُمَّ
ﲤ
يَرۡمِ
ﲥ
بِهِۦ
ﲦ
بَرِيٓـٔٗا
ﲧ
فَقَدِ
ﲨ
ٱحۡتَمَلَ
ﲩ
بُهۡتَٰنٗا
ﲪ
وَإِثۡمٗا
ﲫ
مُّبِينٗا
ﲬ
١١٢
ﲭ
Người nào phạm điều sai trái hoặc tội lỗi rồi đổ tội cho người khác thì quả thật y đã mang tội vu khống và tội công khai.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.