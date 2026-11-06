Всевышний сказал, что изменники скрывают свои грехи от людей, но не скрывают их от Аллаха. Он находится с ними, когда они замышляют по ночам слова, не угодные Ему. По причине маловерия и отсутствия твердой убежденности они опасаются людей больше, чем Его. Они пытаются избежать позора перед людьми всеми дозволенными и запрещенными способами, но совершают великие грехи и не придают значения тому, что их видит Аллах. Своим знанием Он присутствует рядом с ними, где бы они ни были. Он присутствует рядом с ними, когда они замышляют недобрые слова в надежде выгородить себя, обвинить невинных людей и обратиться к Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, с просьбой выполнить то, что они задумали. Они совершают сразу несколько преступлений, не задумываясь над тем, что за ними наблюдает Господь небес и земли, Которому известны все секреты и тайные помыслы. Он объемлет знанием все, что они совершают, но не спешит с их наказанием. Напротив, Он предоставляет им отсрочку, дает им возможность покаяться и предостерегает их от повторения грехов, которое обрекает людей на невыносимые муки.