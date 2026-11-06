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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 107
An-Nisa
107
4:107
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ١٠٧
وَلَا تُجَـٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًۭا ١٠٧
وَلَا
ﱊ
تُجَٰدِلۡ
ﱋ
عَنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَخۡتَانُونَ
ﱎ
أَنفُسَهُمۡۚ
ﱏﱐ
إِنَّ
ﱑ
ٱللَّهَ
ﱒ
لَا
ﱓ
يُحِبُّ
ﱔ
مَن
ﱕ
كَانَ
ﱖ
خَوَّانًا
ﱗ
أَثِيمٗا
ﱘ
١٠٧
ﱙ
Ngươi chớ đừng bênh vực cho những ai gian dối phản bội bản thân, quả thật Allah không yêu thương kẻ gian dối tội lỗi.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.