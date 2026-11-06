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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 106
An-Nisa
106
4:106
واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ١٠٦
وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٦
وَٱسۡتَغۡفِرِ
ﱁ
ٱللَّهَۖ
ﱂﱃ
إِنَّ
ﱄ
ٱللَّهَ
ﱅ
كَانَ
ﱆ
غَفُورٗا
ﱇ
رَّحِيمٗا
ﱈ
١٠٦
ﱉ
Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ, quả thật Allah hằng tha thứ, hằng khoan dung.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.