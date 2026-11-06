Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 105
An-Nisa
105
4:105
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخاينين خصيما ١٠٥
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًۭا ١٠٥
إِنَّآ
ﲶ
أَنزَلۡنَآ
ﲷ
إِلَيۡكَ
ﲸ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲹ
بِٱلۡحَقِّ
ﲺ
لِتَحۡكُمَ
ﲻ
بَيۡنَ
ﲼ
ٱلنَّاسِ
ﲽ
بِمَآ
ﲾ
أَرَىٰكَ
ﲿ
ٱللَّهُۚ
ﳀﳁ
وَلَا
ﳂ
تَكُن
ﳃ
لِّلۡخَآئِنِينَ
ﳄ
خَصِيمٗا
ﳅ
١٠٥
ﳆ
TA thực sự đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) Thiên Kinh (Qur’an) bằng sự thật để Ngươi dùng Nó phân xử thiên hạ đúng theo điều Allah muốn; và Ngươi chớ đừng a tòng với đám người gian dối, phản bội.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.