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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 104
An-Nisa
104
4:104
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ١٠٤
وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤
وَلَا
ﲜ
تَهِنُواْ
ﲝ
فِي
ﲞ
ٱبۡتِغَآءِ
ﲟ
ٱلۡقَوۡمِۖ
ﲠﲡ
إِن
ﲢ
تَكُونُواْ
ﲣ
تَأۡلَمُونَ
ﲤ
فَإِنَّهُمۡ
ﲥ
يَأۡلَمُونَ
ﲦ
كَمَا
ﲧ
تَأۡلَمُونَۖ
ﲨﲩ
وَتَرۡجُونَ
ﲪ
مِنَ
ﲫ
ٱللَّهِ
ﲬ
مَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَرۡجُونَۗ
ﲯﲰ
وَكَانَ
ﲱ
ٱللَّهُ
ﲲ
عَلِيمًا
ﲳ
حَكِيمًا
ﲴ
١٠٤
ﲵ
Các ngươi chớ đừng chậm trễ trong việc đuổi bắt địch. Nếu các ngươi đau đớn (bởi thương vong) thì bọn họ cũng bị đau đớn (bởi thương vong) tương tự như các ngươi, có điều các ngươi có niềm hy vọng nơi Allah còn bọn họ chẳng có niềm hy vọng nào. Và Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.