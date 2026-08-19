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Tafsir: An-Naml 27:93
An-Naml
93
27:93
وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ٩٣
وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٣
وَقُلِ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
سَيُرِيكُمۡ
ءَايَٰتِهِۦ
فَتَعۡرِفُونَهَاۚ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَٰفِلٍ
عَمَّا
تَعۡمَلُونَ
٩٣
Và Ngươi hãy nói (hỡi Thiên Sứ Muhammad!): “Alhamdulillah, Đấng sẽ sớm cho các ngươi thấy những dấu hiệu của Ngài rồi các ngươi sẽ nhận ra chúng.” Và Thượng Đế của Ngươi không làm ngơ trước những điều các người làm.
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[
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
] وه ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: حهمدو سهناو ستایش بۆ خوای گهوره لهسهر نیعمهته زۆرهكانی له پێغهمبهرایهتی و زانست و جگه لهوه [
سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
] خوای گهوره نیشانهی تواناو دهسهڵاتی خۆیتان پێ نیشان ئهدات [
فَتَعْرِفُونَهَا
] وه ئێوهش ئهو كاته ئهزانن كه ئهمه تواناو دهسهڵاتی خوای گهورهیه بهڵام ئهو كاته سوودتان پێ ناگهیهنێ له كاتی ڕوح كێشاندا [
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٣)
] وه پهروهردگارت بێ ئاگا نیه لهو كردهوانهی كه ئهیكهن كه ئهمهیش ههڕهشهی تیایه بۆ كافران، والله أعلم.