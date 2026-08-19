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Tafsir: An-Naml 27:77
An-Naml
77
27:77
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَإِنَّهُۥ
لَهُدٗى
وَرَحۡمَةٞ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
٧٧
Và (Qur’an) đích thực là chỉ đạo và hồng ân cho những người có đức tin.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وإنه )
يعني القرآن ،
( لهدى ورحمة للمؤمنين )