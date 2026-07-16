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An-Naml
45
27:45
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ٤٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَآ
إِلَىٰ
ثَمُودَ
أَخَاهُمۡ
صَٰلِحًا
أَنِ
ٱعۡبُدُواْ
ٱللَّهَ
فَإِذَا
هُمۡ
فَرِيقَانِ
يَخۡتَصِمُونَ
٤٥
Quả thật trước đây, TA (Allah) đã cử đến với người dân Thamud người anh em của họ, Saleh, Y bảo họ: “Các người hãy thờ phượng Allah.” Nhưng lúc đó họ chia thành hai nhóm tranh chấp nhau.
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Rebar Kurdish Tafsir
{ بهسهرهاتى سولهيمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و قهومهكهى} [
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
] وه به دڵنیایی ئێمه بۆ لای قهومی ثهمود صاڵح پێغهمبهرمان -
صلی الله علیه وسلم
- نارد كه له هۆزو عهشیرهتی خۆیان بوو [
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
] ئهویش داوای لێ كردن ئهی خهڵكینه بهتاك و تهنها عیبادهتی خوای گهوره بكهن [
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥)
] بهڵام ئهوان بوون به دوو كۆمهڵهوه: كۆمهڵێكی باوهڕدارو كۆمهڵێكی كافر، وه مشتومڕو دهمهقاڵێیان لهگهڵ یهكتریدا ئهكرد.