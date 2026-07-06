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An-Naml
40
27:40
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هاذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ٤٠
قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌۭ مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّۭ كَرِيمٌۭ ٤٠
قَالَ
ٱلَّذِي
عِندَهُۥ
عِلۡمٞ
مِّنَ
ٱلۡكِتَٰبِ
أَنَا۠
ءَاتِيكَ
بِهِۦ
قَبۡلَ
أَن
يَرۡتَدَّ
إِلَيۡكَ
طَرۡفُكَۚ
فَلَمَّا
رَءَاهُ
مُسۡتَقِرًّا
عِندَهُۥ
قَالَ
هَٰذَا
مِن
فَضۡلِ
رَبِّي
لِيَبۡلُوَنِيٓ
ءَأَشۡكُرُ
أَمۡ
أَكۡفُرُۖ
وَمَن
شَكَرَ
فَإِنَّمَا
يَشۡكُرُ
لِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَن
كَفَرَ
فَإِنَّ
رَبِّي
غَنِيّٞ
كَرِيمٞ
٤٠
(Ngay lúc đó), một người (ngoan đạo) thông thạo Kinh Sách[4] cũng liền tâu (với Sulayman): “Hạ thần sẽ mang nó về cho bệ hạ chỉ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi (Sulayman) thấy (chiếc ngai vương) được đặt ngay trước mặt mình, Y bảo: “Đây quả thật là một thiên ân mà Thượng Đế của Ta dùng để thử thách xem Ta là một người biết ơn hay là một kẻ bội ơn. Bởi ai biết tạ ơn thì việc tạ ơn đó chỉ có lợi cho bản thân mình; ngược lại, ai bội ơn thì Thượng Đế của Ta vẫn luôn giàu có và quảng đại.”
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Rebar Kurdish Tafsir
{ به چاوتروكانێك تهختى شاهانه له يهمهنهوه بۆ قودس دهگوازنهوه!} [
قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ
] بهڵام كهسێكی تر كه وتراوه وهزیرێكی بووه، یان نوسهرێكى بووه، كه زانیاری له كتابدا ههبووه ئهو وتوویهتی: [
أَنَا آتِيكَ بِهِ
] من عهرشی ئهو ئافرهتهت بۆ دێنم [
قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
] پێش ئهوهی كه پێڵووی چاوت بجوولێتهوه، واته: پێش ئهوهى چاو بتروكێنی، بینوقێنیت و چاو بكهیتهوه له ماوهیهكی ئهوهندهدا عهرشهكهیت بۆ دێنم [
فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ
] ههر ئهوهنده چاوی تروكاند یهكسهر عهرشهكهی ئهو ئافرهته پاشایهی هێناو لهبهر دهستی سولهیماندا دایناو جێگیری كرد (لهیهمهنهوه بۆ بیت المقدس) [
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي
] سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهمه فهزڵی خوای گهورهیه بهسهر منهوه [
لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ
] تا تاقیم بكاتهوه ئایا شوكرانهبژێری خوای گهوره ئهكهم یان كوفری نیعمهتهكانی خوای گهوره ئهكهم [
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
] وه ههر كهسێك شوكرانهبژێری خوای گهوره بكات ئهوا شوكری خۆی كردووهو بۆ خۆی باشهو سوودهكهی بۆ خۆی ئهگهڕێتهوه [
وَمَنْ كَفَرَ
] وه ههر كهسێكیش شوكرانهبژێری خوا نهكات و كوفرانهی نیعمهتی خوای گهوره بكات [
فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠)
] ئهوا به دڵنیایى پهروهردگارم زۆر دهوڵهمهندهو بێ پێویسته و پێویستی بهوه نیه كه كهس شوكرانهبژێری بكات و بیپهرستێت، وه زۆر بهڕێزه.