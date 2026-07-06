Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
31
27:31
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
أَلَّا
تَعۡلُواْ
عَلَيَّ
وَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣١
“(Nội dung của nó:) Các ngươi chớ cao ngạo đối với Ta và hãy đến trình diện Ta như một người Muslim (thần phục Allah).”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ
] پاشان تیایدا نووسیویهتی و دهفهرمێت: ئێوه خۆتان به گهوره مهزانن و لووتبهرزی مهكهن وهكو پاشاكانی تر كه عیبادهت بۆ خوا ناكهن [
وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١)
] وه ملكهچ بن بۆ دینی خوای گهورهو موسڵمان و یهكخواپهرست و گوێڕایهڵ بن.