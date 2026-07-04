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An-Naml
26
27:26
الله لا الاه الا هو رب العرش العظيم ۩ ٢٦
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ٢٦
ٱللَّهُ
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَ
رَبُّ
ٱلۡعَرۡشِ
ٱلۡعَظِيمِ۩
٢٦
“Allah là Đấng mà Không có Thượng Đế (đích thực) nào khác ngoài Ngài. Ngài là Đấng Chủ Nhân của chiếc Ngai Vương vĩ đại.”
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
A Siddiqui
Theo
6 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 3:2, 20:8, 27:26
When I read this quote by Sister YasminMogahed, it made me view the dhikr of 'La illaha il Allah' in a totally new light:
'The process of first emptying the heart can be found in the beginning half of the shahada (declaration of faith).' Yasmin Mogahed
When you do this dhikr, imagine that every time you say 'La illaha' your heart is emptying out all that is distracting it from Allah, like a cup spilling out its contents.
And when you say 'il ...
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