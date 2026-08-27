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Tafsir: An-Najm 53:61
An-Najm
61
53:61
وانتم سامدون ٦١
وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ ٦١
وَأَنتُمۡ
سَٰمِدُونَ
٦١
Các ngươi vui đùa và không quan tâm.
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Al-Sa'di
Неужели вы осмеливаетесь называть неправдоподобным самое прекрасное, лучшее и славное из всех Писаний? Неужели вы думаете, что ниспослание его невозможно? Поведение многобожников было результатом их невежества, заблуждения и упрямства, иначе они не стали бы отворачиваться от повествования, каждое слово которого суть истина. О люди! Это - не шутка и не забава. Это - Великий Коран. Если бы Аллах низвел его на могучие горы, они раскололись бы от страха пред Ним. Оно может сделать ваш разум более совершенным, ваши слова - более мудрыми, ваши взгляды - более правильными, ваши поступки - более решительными, а вашу веру и убежденность - более сильными. Посему не удивляйтесь этому Корану, а поражайтесь безрассудству, глупости и заблуждению тех, кто удивляются ему! Вы глумитесь и насмехаетесь над Кораном и его аятами. А ведь стоит прислушаться к мудрым кораническим запретам и повелениям и задуматься над его прекрасными увещеваниями и правдивыми рассказами, как эти аяты начинают покорять сердца, пленить души и заставляют слезиться глаза. Вы пренебрегаете Кораном и не задумываетесь над его смыслом, и это свидетельствует о вашей несмышлености и порочности ваших убеждений. Если бы вы поклонялись Аллаху и стремились заслужить Его довольство, то не оказались бы в таком бедственном положении, к которому испытывает отвращение каждый благоразумный человек.