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Tafsir: An-Najm 53:54
An-Najm
54
53:54
فغشاها ما غشى ٥٤
فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ٥٤
فَغَشَّىٰهَا
مَا
غَشَّىٰ
٥٤
Rồi Ngài tiếp tục trút xuống trận mưa đá.
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তারপর ওকে আচ্ছন্ন করল যা আচ্ছন্ন করার। [১]
[১] অর্থাৎ, তারপর তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।