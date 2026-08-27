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Tafsir: An-Najm 53:49
An-Najm
49
53:49
وانه هو رب الشعرى ٤٩
وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ٤٩
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
رَبُّ
ٱلشِّعۡرَىٰ
٤٩
Và chính Ngài là Thượng Đế của chòm Sao Thiên Lang.
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Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 53:49 đến 53:51
Сириус - это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, что все, чему поклоняются многобожники, сотворено Им, находится в Его власти и не заслуживает поклонения наряду с Ним.