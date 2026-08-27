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Tafsir: An-Najm 53:40
An-Najm
40
53:40
وان سعيه سوف يرى ٤٠
وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠
وَأَنَّ
سَعۡيَهُۥ
سَوۡفَ
يُرَىٰ
٤٠
Và công sức của y sẽ được thấy (vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng).
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Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 53:39 đến 53:40
Каждый человек будет вкушать только плоды своих добрых и злых деяний. Никто не получит чужого вознаграждения, и никто не будет нести ответственности за чужие грехи. Опираясь на эти аяты, некоторые богословы утверждали, что ни один человек не может получить пользы от благодеяний, совершенных другими. Однако это обоснование недостаточно убедительно, поскольку в словах Всевышнего нет прямого указания на то, что вознаграждение не дойдет до человека, если оно будет подарено ему другим. То же самое можно сказать о богатстве человека. Он может распоряжаться только тем, что ему принадлежит, но это не означает, что он не может распоряжаться дарованным ему имуществом.