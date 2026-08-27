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Tafsir: An-Najm 53:40
An-Najm
40
53:40
وان سعيه سوف يرى ٤٠
وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠
وَأَنَّ
سَعۡيَهُۥ
سَوۡفَ
يُرَىٰ
٤٠
Và công sức của y sẽ được thấy (vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng).
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى }
في الآخرة فيميز حسنه من سيئه.