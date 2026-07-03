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003

3. Surah Ali 'Imran

Family of Imran

Hãy đọc và nghe Surah. Ali 'Imran Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm. Bản dịch bởi Ministry of Awqaf, Egypt.

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
А (Алиф) - Л (Лям) - М (Мим). Сура открывается этими буквами арабского алфавита, чтобы обратить внимание на чудо и неподражаемость Корана, который, хотя и написан на языке людей, нельзя превзойти, и чтобы люди слушали его. [[Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Эта сура была ниспослана пророку Мухаммаду - да благословит его Аллах и приветствует! - в Медине. Она состоит из 200 айатов. В рассказах, которые приводятся в Священном Коране, говорится о законах Аллаха во Вселенной и о назиданиях и поучениях, которые можно извлечь из них, о вере, убеждениях, нравах, а также даётся много наставлений. В предыдущей суре рассказывалось о сынах Исраила и приводились примеры их отклонения от прямого пути. В этой суре приводятся другие примеры их заблуждений, а также даны наставления о том, каким должен быть верующий в своей вере и каким должно быть его поведение. Здесь объясняется также суть небесной религии, указывается на необходимость вежливого поведения при споре и на традиции, связанные с победой или поражением. В данной суре говорится о месте праведников, погибших в сражении за веру, в День воскресения, о награде или наказании как мужчинам, так и женщинам, и о пути к благочестию и счастью. Сура "Семейство Имрана" начинается с того же, с чего началась предыдущая сура.]]
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