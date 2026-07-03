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003

3. Surah Ali 'Imran

Family of Imran

Hãy đọc và nghe Surah. Ali 'Imran Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm. Bản dịch bởi Cambodian Muslim Community Development.

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
អាលីហ្វ ឡាម មីម ។
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