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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 18
Al-Qiyamah
18
75:18
فاذا قراناه فاتبع قرانه ١٨
فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ١٨
فَإِذَا
ﳓ
قَرَأۡنَٰهُ
ﳔ
فَٱتَّبِعۡ
ﳕ
قُرۡءَانَهُۥ
ﳖ
١٨
ﳗ
Vì vậy, khi TA đọc Nó (qua đại Thiên Thần Jibril) thì Ngươi hãy đọc theo lời đọc của Y.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.