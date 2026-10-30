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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 13
Al-Qiyamah
13
75:13
ينبا الانسان يوميذ بما قدم واخر ١٣
يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٣
يُنَبَّؤُاْ
ﲶ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲷ
يَوۡمَئِذِۭ
ﲸ
بِمَا
ﲹ
قَدَّمَ
ﲺ
وَأَخَّرَ
ﲻ
١٣
ﲼ
Vào Ngàỵ đó, con người sẽ được cho biết những gì y đã gởi đi trước cũng như những gì y còn để lại.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.