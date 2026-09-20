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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 83
Al-Qasas
83
28:83
تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ٨٣
تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًۭا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣
تِلۡكَ
ﲷ
ٱلدَّارُ
ﲸ
ٱلۡأٓخِرَةُ
ﲹ
نَجۡعَلُهَا
ﲺ
لِلَّذِينَ
ﲻ
لَا
ﲼ
يُرِيدُونَ
ﲽ
عُلُوّٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
وَلَا
ﳁ
فَسَادٗاۚ
ﳂﳃ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﳄ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﳅ
٨٣
ﳆ
Đó là ngôi nhà (nơi Thiên Đàng) ở cõi Đời Sau mà TA đã tạo ra cho những ai không muốn suy tôn mình cao cả và cũng không làm những điều thối nát trên trái đất. Và kết cuộc tốt đẹp chỉ dành cho những người ngoan đạo.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.