قوله تعالى : فخسفنا به وبداره الأرض قال مقاتل : لما أمر موسى الأرض فابتلعته قالت بنو إسرائيل : إنما أهلكه ليرث ماله ; لأنه كان ابن عمه ; أخي أبيه ، فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام ، فأوحى الله إلى موسى إني لا أعيد طاعة الأرض إلى أحد بعدك أبدا . يقال : خسف المكان يخسف خسوفا : ذهب في الأرض ، وخسف الله به الأرض خسفا أي غاب به فيها ومنه قوله تعالى : فخسفنا به وبداره الأرض وخسف هو في الأرض وخسف به وخسوف القمر : كسوفه . قال ثعلب : كسفت الشمس وخسف القمر ; هذا أجود الكلام . والخسف : النقصان ; يقال : رضي فلان بالخسف أي بالنقيصة . فما كان له من فئة أي جماعة وعصابة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لنفسه أي الممتنعين فيما نزل به من الخسف فيروى أن قارون يسفل كل يوم بقدر قامة ، حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور ; وقد تقدم ; والله أعلم .