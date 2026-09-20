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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 80
Al-Qasas
80
28:80
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ٨٠
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌۭ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ٨٠
وَقَالَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
أُوتُواْ
ﱸ
ٱلۡعِلۡمَ
ﱹ
وَيۡلَكُمۡ
ﱺ
ثَوَابُ
ﱻ
ٱللَّهِ
ﱼ
خَيۡرٞ
ﱽ
لِّمَنۡ
ﱾ
ءَامَنَ
ﱿ
وَعَمِلَ
ﲀ
صَٰلِحٗاۚ
ﲁﲂ
وَلَا
ﲃ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلصَّٰبِرُونَ
ﲆ
٨٠
ﲇ
Những người được ban cho kiến thức nói: “Thật khốn khổ cho các người. Quả thật phần thưởng của Allah sẽ tốt hơn cho những ai có đức tin và hành thiện. Tuy nhiên, chỉ những người biết kiên nhẫn chịu đựng mới đạt được phần thưởng đó.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.