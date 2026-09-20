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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 79
Al-Qasas
79
28:79
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم ٧٩
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍۢ ٧٩
فَخَرَجَ
ﱠ
عَلَىٰ
ﱡ
قَوۡمِهِۦ
ﱢ
فِي
ﱣ
زِينَتِهِۦۖ
ﱤﱥ
قَالَ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
يُرِيدُونَ
ﱨ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱩ
ٱلدُّنۡيَا
ﱪ
يَٰلَيۡتَ
ﱫ
لَنَا
ﱬ
مِثۡلَ
ﱭ
مَآ
ﱮ
أُوتِيَ
ﱯ
قَٰرُونُ
ﱰ
إِنَّهُۥ
ﱱ
لَذُو
ﱲ
حَظٍّ
ﱳ
عَظِيمٖ
ﱴ
٧٩
ﱵ
Thế rồi, (Qarun) ra ngoài phô trương vẻ hào nhoáng và lộng lẫy (về sự giàu có) của mình trước dân chúng. (Trước sự phô trương về mức độ giàu có của Qarun), những kẻ ham muốn đời sống trần tục vội lên tiếng: “Ôi, ước gì mình được ban cho giống như những gì đã được ban cho Qarun. Y thực sự đã làm chủ một kho tàng quá vĩ đại.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.