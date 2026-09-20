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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 78
Al-Qasas
78
28:78
قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ٧٨
قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةًۭ وَأَكْثَرُ جَمْعًۭا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٨
قَالَ
ﱁ
إِنَّمَآ
ﱂ
أُوتِيتُهُۥ
ﱃ
عَلَىٰ
ﱄ
عِلۡمٍ
ﱅ
عِندِيٓۚ
ﱆﱇ
أَوَلَمۡ
ﱈ
يَعۡلَمۡ
ﱉ
أَنَّ
ﱊ
ٱللَّهَ
ﱋ
قَدۡ
ﱌ
أَهۡلَكَ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلِهِۦ
ﱏ
مِنَ
ﱐ
ٱلۡقُرُونِ
ﱑ
مَنۡ
ﱒ
هُوَ
ﱓ
أَشَدُّ
ﱔ
مِنۡهُ
ﱕ
قُوَّةٗ
ﱖ
وَأَكۡثَرُ
ﱗ
جَمۡعٗاۚ
ﱘﱙ
وَلَا
ﱚ
يُسۡـَٔلُ
ﱛ
عَن
ﱜ
ذُنُوبِهِمُ
ﱝ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱞ
٧٨
ﱟ
(Nghe được lời nhắc nhở, Qarun) đáp: “Thật ra, ta được giàu có là đều do sự hiểu biết của ta mà thôi.” Lẽ nào y đã không biết rằng Allah đã tiêu diệt những kẻ có nhiều quyền lực và giàu có hơn y trong những thế hệ trước y hay sao? Những kẻ tội lỗi sẽ không bị hạch hỏi ngay về những tội lỗi của họ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.