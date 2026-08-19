Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:29
Al-Qasas
29
28:29
۞ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون ٢٩
۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًۭا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٢٩
۞ فَلَمَّا
قَضَىٰ
مُوسَى
ٱلۡأَجَلَ
وَسَارَ
بِأَهۡلِهِۦٓ
ءَانَسَ
مِن
جَانِبِ
ٱلطُّورِ
نَارٗاۖ
قَالَ
لِأَهۡلِهِ
ٱمۡكُثُوٓاْ
إِنِّيٓ
ءَانَسۡتُ
نَارٗا
لَّعَلِّيٓ
ءَاتِيكُم
مِّنۡهَا
بِخَبَرٍ
أَوۡ
جَذۡوَةٖ
مِّنَ
ٱلنَّارِ
لَعَلَّكُمۡ
تَصۡطَلُونَ
٢٩
Sau khi kết thúc kỳ hạn thỏa thuận, (Musa) đã cùng gia đình của mình ra đi trong đêm. Từ xa, (Musa) nhìn thấy một ngọn lửa trên sườn núi Tur, Y bảo người nhà: “Hãy dừng lại! Ta thấy lửa ở đằng xa, hy vọng ta sẽ mang về cho mọi người tin tức từ đám lửa đó hoặc ta sẽ mang về một khúc củi cháy cho mọi người sưởi ấm.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهگهڕێتهوه بۆ ميسر} [
فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ
] كاتێك كه موسى ماوهكهی تهواو كرد، ده ساڵی ڕێكی تهواو كردووه نهك ههشتهكه وهكو له (بوخاری)دا هاتووه [
وَسَارَ بِأَهْلِهِ
] وه تامهزرۆى وڵات و كهسوكارى بوو، ویستى به نهێنى بگهڕێتهوه بۆ میصر، وه ههندێك مهڕیشى پێ بوو كه غهزورى پێیدا بوو هێنایهوه بۆ میصر، وه خێزانهكهیشى پێبوو لهشهوێكى زستانى ساردى باراناوى تاریكدا، چهندێك ههوڵى دهدا ئاگرى بۆ ناكرایهوه [
آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
] پێشتریش له سوورهتی (طه) باس كرا لهلای كێوی (طور)هوه له دوورهوه ئاگرێكی بینی [
قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
] به خێزانهكهی وت ئێوه لێره بمێننهوه [
إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
] به دڵنیایى من ئاگرێكم بینیوه [
لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ
] ئهچمه سهر ئهو ئاگره بهڵكو ئهگهر كهسێكی لێ بوو ههواڵێكتان بۆ بێنمهوه، چونكه رێگایان ون كردبوو [
أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
] یاخود پشكۆیهك له ئاگرهكه دێنم [
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩)
] بهڵكو ئاگری پێ بكهینهوهو خۆمانی پێ گهرم بكهینهوه.